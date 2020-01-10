Российская биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала победу в индивидуальной гонке на четвертом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и финишировала первой, опередив Евгению Павлову на 37 секунд.

«Гонка сложилась очень хорошо для меня как на лыжне, так и на стрельбе. Впервые в сезоне я смогла поразить все 20 мишеней. Я очень этому рада», — заявила Глазырина, слова которой приводит пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, Павлова заняла второе место, замкнула тройку лидеров представительница Италии Алексия Рунгальдьер. Спортсменки бежали укороченную индивидуальную гонку, поэтому за каждый промах получали не минуту штрафа, 45 секунд.

Сегодня короткую индивидуальную гонку пробегут мужчины.