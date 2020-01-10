Бывший глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал назначение венгра Виктора Кашшаи на должность.

По мнению Егорова, на его место назначили иностранца в связи с тем, что руководители остались чем-то недовольны. «Скорее всего, это касается наших российских клубов, потому что это обдуманное решение, которое было согласовано с руководителями наших российских клубов и прежде всего РПЛ», — пояснил Егоров, слова которого приводит Sport24.

Егоров подчеркнул, что лично знаком с Кашшаи, и охарактеризовал его как положительного и адекватного человека.

«Я думаю, иностранцу дадут больше денег, у него наверняка есть своя программа развития. Я пока с ним не общался, сказать тяжело, о чем он думает и как мыслит по поводу развития футбола в этой стране», — заявил Егоров. Он добавил, что необходимо учитывать менталитет людей, живущих в России.

Напомним, о назначении Кашшаи стало известно вчера, 9 января. Он занял должность Егорова, который сложил полномочия в декабре 2019 года. Работа Егорова подвергалась критике со стороны многих представителей российского футбола. Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал Александра Егорова негодяем, а также потребовал его отставки в грубой форме.