Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Брок Леснар поделился мнением о российском бойце Хабибе Нурмагомедове, который является действующим обладателем титула в легкой весовой категории. Леснар уверен, что Нурмагомедова нельзя считать лучшим бойцом вне зависимости от категории, потому что он не сможет победить тяжеловеса.

Леснар отметил, что лучшими бойцами ММА являются Хабиб и Джон Джонс, однако он не согласен с тем, что легковеса можно считать сильнейшим в мире.

«У меня нет проблем с Хабибом, ничего не имею против него. Похоже, он хороший человек, но у меня завтрак весит больше, чем он. Каким образом он победил бы меня в бою?» — заявил Леснар, слова которого приводит Fight Time.

Напомним, Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и не потерпел ни одного поражения.