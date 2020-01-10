Московское «Динамо» намерено усилить линию атаки в зимнее трансферное окно. Столичный клуб собирается приобрести нападающего и выбирает между двумя кандидатурами — Николаем Комличенко из «Млады Болеслав» и Александром Соболевым из «Крыльев Советов».

На Комличенко также претендуют еще два российских клуба — «Локомотив» и «Рубин». По информации СМИ, казанская команда является основным претендентом на приобретение нападающего. Однако Комличенко сможет принять решение лишь после того, как получит ответ от «Динамо».

В нынешнем сезоне Комличенко отыграл 20 матчей за «Младу Болеслав», записал на своей счет тринадцать забитых голов и шесть результативных передач. Также игрок вызывался в сборную России, в составе которой провел три встречи и забил один гол.

Соболев принял участие в 18 матчах РПЛ, на его счету десять мячей и три голевых паса.