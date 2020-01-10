Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар в январе проведет несколько мастер-классов по фигурному катанию для детей в Москве.

Об этом сообщает портал Москва.ру.

В январе у фигуристки запланировано в Москве несколько мастер-классов. 12 января урок фигурного катания состоится в московском городском саду «Эрмитаж», а также в парке культуры и отдыха «Таганский». Спустя неделю, 19 января, Татьяна Волосожар проведет урок фигурного катания в Парке Горького.

Сообщается, что все занятия будут проходить по специальной методике Татьяны Волосожар, которую фигуристка разработала по собственному опыту для собственного Центра фигурного катания. Спортсменка покажет детям, как стоять на коньках, а также продемонстрирует элементы профессионального фигурного катания.

В конце каждого из мастер-классов Татьяны Волосожар запланированы автограф-сессии.