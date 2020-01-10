Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли короткую программу в рамках турнира на юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

Спортсмены исполнили программу под музыку из кинофильма «Матрица», набрав за выступление 71,74 балла. На втором месте пока идет еще одна российская пара — Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, с одним падением в программе они набрали 60,45 балла.

Третьими после короткой программы идут фигуристы из Грузии Алина Бутаева/Лука Берулава с результатом в 59,14 балла.

Произвольная программа у пар пройдет в воскресенье, 12 января.

Отметим, сегодня, 10 января, на юношеских Олимпийских играх в Лозанне также состоится короткая программа у юношей. Старт выступления назначен на 18:00 по московскому времени. Россию в соревнованиях юношей будут представлять Даниил Самсонов и Андрей Мозалев.