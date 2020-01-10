Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков рассказал о проблемах с шлифт-машиной в сборной России по биатлону.

По словам специалиста в интервью сайту «Матч ТВ», сборная России имеет проблемы с подготовкой лыж, поскольку шлифт-машины все еще нет, а впоследствии команде нужен будет грузовик для ее перевозки.

«Специалист по работе на шлифт-машине уже есть, он учился в Италии и уже принят на работу, будет координировать действия всех сервис-бригад», — сказал Чепиков, также объяснив, какие преимущества дает шлифт-машина в подготовке лыж. Согласно словам специалиста, шлифт-машина делает различные виды насечек на лыжах, подготавливая их к определенному состоянию снега.

«До 40 тысяч вариантов, чем точнее будет подобран рисунок, тем выше будет результат», — отметил Чепиков.

Напомним, ранее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявлял, что покупка шлифт-машины будет стоить около 200 тысяч евро.