В словацком Брезно-Осрблье в рамках этапа Кубка IBU завершилась укороченная мужская индивидуальная гонка на 15 километров.

Победителем стал представитель Норвегии Эндре Стрёмсхейм, он прошел дистанцию без промахов за 36 минут и 29,9 секунды. Второе время у немца Романа Риса, он также прошел гонку без промахов, однако проиграл лидеру более 57 секунд.

Результат Кирилла Стрельцова — один промах и отставание от лидера в одну минуту и 22 секунды.

Ранее сегодня в Осрблье прошла укороченная женская индивидуальная гонка. Победительницей соревнований стала россиянка Екатерина Глазырина, второе место у вернувшейся в сборную Евгении Павловой.

Отметим, следующие гонки в Брезно-Осрблье на Кубке IBU пройдут в воскресенье, 12 января. Мужчины и женщины пробегут спринтерские гонки.