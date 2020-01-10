Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Логинов заявил, что в 2013 году круги в Оберхофе уже сокращали: тогда спортсмены также бежали по 2,5 км круг в спринте. «Лучше бы этот транзит был на финише – мне бы так работалось более комфортно, но подстраиваемся под любые условия», — отметил Логинов, добавив, что подстраивается и под погоду, и под решения организаторов.

По словам Логинова, промах на втором огневом рубеже вышел досадным. На «лежке» Логинову повезло с ветром и в порыв биатлонист не попал, на стойке пытался также успеть до порыва.

«Поторопился – конечно, обидный промах, он был решающим, чтобы попасть на подиум», — сказал Логинов.

Напомним, на данный момент спринт в Оберхофе еще идет, пока Александр Логинов идет пятым.