В рамках турнира по фигурному катанию на третьих юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне началась короткая программа юношей.

Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть здесь.

Россию представят два спортсмена: Даниил Самсонов и Андрей Мозалев, оба попали в третью группу участников. Самсонов, напомним, тренируется под руководством Этери Тутберидзе, Мозалев — в группе Кирилла Давыденко.

В текущем сезоне Даниил Самсонов и Андрей Мозалев стали призерами финала серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Турине. Выиграл японец Шун Сато, Мозалев завоевал серебряную медаль, Самсонов — бронзовую.

Ранее на юношеской Олимпиаде прошла короткая программа пар, победу в которой одержали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов идут вторыми.