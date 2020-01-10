Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, каково состояние бразильского полузащитника клуба Малкома, который в августе 2019 года пришел в клуб из «Барселоны».

Слова Медведева цитирует портал РИА Новости. Как сообщил Медведев, вчера, 9 января, Малком ездил в город Турку — к тем хирургам, которые проводили ему операцию осенью 2019 года. На основе свежих результатов МРТ врачи могут дать разрешение на работу футболиста на зимних сборах сине-бело-голубых.

«Сейчас мы ждем официального заключения врачей», — сказал Медведев.

Напомним, Малком успел сыграть за «Зенит» всего два неполных матча после перехода, после чего он получил травму. Повреждение оказалось настолько серьезным, что игроку потребовалась операция. Спортсмен сможет присоединиться к команде уже на первом предсезонном сборе в Катаре.