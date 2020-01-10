В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе сезона-2019/20 состоялся мужской спринт.

Победу в гонке одержал французский биатлонист Мартен Фуркад. Он прошел дистанцию в 10 километров без промахов, показав время 25 минут и 27,2 секунды. Второе место у еще одного француза Эмильена Жаклена, он с одним промахом проиграл Фуркаду 25,5 секунды. Бронза у немца Йоханнеса Кюна, его отставание — 33 секунды.

Российские биатлонисты остановились в шаге от пьедестала. Матвей Елисеев прошел гонку без промахов, проиграв на финише 41,1 секунды. С одним промахом стал пятым Александр Логинов, его проигрыш — 47,8 секунда.

Евгений Гараничев показал 28-й результат, с двумя промахами проиграв более двух минут. Эдуард Латыпов также сделал два промаха и стал 38-м. 51-е место у Никиты Поршнева с четырьмя промахами, 61-е — у Карима Халили.