Главный тренер голландского «Фейенорда» Дик Адвокат прокомментировал информацию об интересе клуба к подписанию форварда «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды.

Слова Адвоката цитирует RTV Rijnmond. По словам Адвоката, он не верит в возможное подписание Кокорина. «Это очень большой мальчик как с игровой точки зрения, так и зарплатной. Один из лучших российских футболистов», — отметил Дик Адвокат, добавив, что он раньше тренировал «Зенит» и в Петербурге его знают.

«Возможно, они подумают, почему бы не отправить его на 5 месяцев ко мне», — заключил тренер.

Напомним, Александр Кокорин освободился из колонии в сентябре 2019 года и после этого подписал контракт с «Зенитом» на один сезон. Играть за команду в первой части сезона он не смог, так как игрока не смогли дозаявить.