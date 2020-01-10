Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича в полуфинальном матче турнира в Дохе категории АТР250 и стал первым финалистом турнира.

Матч занял 54 минуты и завершился в двух сетах. Счет по партиям 6:1, 6:3 в пользу Рублева. В параллельном полуфинале определится соперник россиянина по финальному матчу. Сейчас путевку в финал турнира в Дохе разыгрывают между собой Стэн Вавринка (Швейцария) — Корентен Муте (Франция).

Отметим, Андрей Рублев является вторым сеяным участником турнира, на данный момент он располагается на 23-й строчке рейтинга 52 недель АТР. По ходу турнира Рублев также обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина, а сегодня утром одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером.