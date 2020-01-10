Мировой биатлон вернулся этапом Кубка мира в Оберхофе — и как будто и не уходил. Снова теплая погода, жалобы на отсутствие техники и очень неоднозначные результаты российских биатлонистов.

О первых биатлонных гонках года в непредсказуемом Оберхофе — в обзоре Nevasport.

Первый блин года женщины испекли комом

Этап в Оберхофе открылся женской спринтерской гонкой, которая у россиянок откровенно не получилась. На плохое выступление всей команды повлиял целый ряд факторов — и не лучшая физическая готовность лыжниц, и промахи, и проблемы с инвентарем. Год новый, а песня старая: в теплую погоду русские лыжи не бегут.

Светлана Миронова стала лучшей из наших и продолжает подтверждать статус лидера в этом сезоне, но это лишь 19-е место и сильные проигрыши ходом. Анастасия Поршнева заехала на 29-ю строчку, заменив Екатерину Юрлову на одном этапе, Лариса Куклина стала 30-й, сделав два несвойственных ей промаха в гонке с двумя рубежами.

Кристина Резцова напромахивалась и стала лишь 50-й. Выступление Ирины Старых получилось и вовсе ужасным — на Кубке IBU в декабре все было прекрасно, а в Оберхофе случилось 4 промаха и 69-е место.

Логинов и Елисеев в цветах, а Бё — на Урале

Днем спустя в Оберхофе состоялся мужской спринт, и здесь результаты уже вышли получше. Александр Логинов слегка дернулся на стрельбе, а так мог бы претендовать на место в тройке сильнейших. Матвей Елисеев стрелял «на ноль» и показал — но тут подкачала скорость. По итогу оба россиянина остались в пятерке сильнейших, что не может не радовать.

Евгений Гараничев разместился на 28-й строчке, проиграв две минуты, Эдуард Латыпов может радоваться попаданию в очковую зону во второй раз в сезоне. Стрельба у Никиты Поршнева испортила ему всю гонку: 4 промаха и лишь 51-я позиция. Карим Халили завершил первую гонку на Кубке мира на 61-м месте, докатывая спринт по ужасной трассе в последней стартовой группе.

В отсутствие лидера мирового биатлона Йоханнеса Бё в гонке всех повеселил его брат Тарьей, забывший пройти штрафной круг. Биатлонисту пришлось карабкаться в подъем и пытаться избежать столкновения на спуске. В интервью «Матч ТВ» Бё заявил, что успел доехать до Урала, прежде чем понял свою ошибку. Умение посмеяться над собой дорогого стоит.

Что такое шлифт-машина и с чем ее едят?

Многие специалисты и эксперты жаловались еще с декабрьского этапа в Анси — ну нет у сборной России шлифт-машины, не можем мы готовить лыжи также хорошо, как французы и норвежцы. Погода в Оберхофе оставляла желать лучшего — дождь и ветер по расписанию.

По словам Анатолия Хованцева, новая штайншлифт-машина стоит около 200 тысяч евро, пока в правлении решается вопрос со спонсором. Каменная шлифовка лыж с огромным количеством вариаций насечек позволяет значительно лучше подготовить лыжи к конкретным погодным условиям. Как заявил Сергей Чепиков, в сборной уже появился человек, умеющий работать на таком оборудовании — он проходил обучение в Италии и скоро войдет в ряды сервисеров сборной.

Другое дело — насколько сильно изменится ситуация, когда эта машина в сборной появится? В мужской сборной Елисеев и Логинов бегут и на лыжи почти не жалуются (по крайней мере, в Оберхофе), а остальные проигрывают как в стрельбе, так и в физической форме, в женской команде на результат влияет целый комплекс проблем, и лыжи — лишь одна из них, но не единственная.