Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Тарьей Бё поделился мнением по поводу своей ошибки в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе. После стрельбы стоя спортсмен забыл проехать штрафной круг, и ему пришлось возвращаться.

В интервью NRK Бё отметил, что у него был хороший день, а на последнем круге он готовился ускорятся, насколько это возможно. После стрельбы из положения стоя норвежец побежал по трассе к спуску, а уже на нем понял, что забыл о штрафном круге.

«Мне пришлось развернуться и пройти всю гору вверх, при этом чуть не столкнувшись с четырьмя-пятью гонщиками», — сказал Бё, отметив, что его место на финише было бы другим без этого курьеза. По мнению норвежца, такая ошибка — детская и не должна была случиться.

«Фуркад подошел ко мне и сказал, что с ним такое произошло однажды в России», — сказал Бё.

Напомним, Тарьей Бё занял 24-е место в спринтерской гонке в Оберхофе, проиграв победителю Мартену Фуркаду чуть менее двух минут.