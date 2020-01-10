Депутат Государственной Думы РФ, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин высказался о поправках в законопроект, разрешающих продажу пива на спортивных мероприятиях в России.

Слова Шипулина приводит портал РИА Новости. По словам депутата Госдумы, он поддерживает законопроект и поправки, которые разрешат продажу пива на разных спортивных мероприятиях кроме детско-юношеских.

«Не вижу никакой проблемы в том, чтобы взрослые болельщики могли выпить пива на футболе, биатлоне, лыжных гонках, баскетболе, хоккее или других видах», — отметил Шипулин, добавив, что употребление пива должно происходить не на трибунах, а в специально отведенных местах у стадионов и в подтрибунных помещениях.

Как считает Шипулин, запрет в таком случае работает неэффективно: люди либо выпивают до похода на мероприятие, либо пытаются пронести с собой.

Напомним, специальный законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах в России, Госдума приняла в первом чтении 13 декабря.