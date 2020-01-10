Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал выездной матч в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги против подмосковных «Химок».

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

На данный момент «Химки» располагаются в шаге от зоны плей-офф: команда занимает девятое место в турнирной таблице, имея 24 очка. Отметим, последние два тура «Химки» выступают неуспешно, клуб уступил французскому АСВЕЛу, а затем турецкому «Анадолу Эфес».

«Зенит» выступает в Евролиге крайне неудачно: команда Джоана Плазы занимает последнее место в таблице, имея всего 12 очков после 17 туров. Петербуржцы выиграли лишь четыре матча — у АСВЕЛа, литовского «Жальгириса», греческого «Олимпиакоса» и турецкого «Фенербахче».