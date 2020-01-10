На третьих юношеских Олимпийских играх в рамках турнира по фигурному катанию завершились выступления юношей в короткой программе.

Победу в короткой программе одержал российский фигурист, призер серии Гран-при среди юниоров Андрей Мозалев. Свою программу Мозалев исполнил без падений, однако совершил степ-аут на риттбергере. Судьи оценили прокат россиянина 79,72 балла.

Даниил Самсонов упал в начале программы с тройного акселя и по итоговой сумме немного проиграл Мозалеву. Судьи оценили прокат Самсонова в 76,62 балла. Третьим пока идет японец Юма Кагияма, его результат в короткой программе — 72,76 балла.

Произвольные программы юноши покажут в воскресенье, 12 января.

Завтра, 11 января, на юношеской Олимпиаде в Лозанне пройдут выступления в короткой программе у девушек, а танцевальные пары покажут ритм-танец.