Стал известен состав сборной России по биатлону на мужскую эстафету на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Старт-лист гонки появился на официальном сайте Международного союза биатлонистов. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов в гонке участия не примет. На первом этапе побежит дебютант Кубка мира Карим Халили, он провел только одну гонку на таком уровне — спринт в Оберхофе. На втором этапе выступит Евгений Гараничев. Третий этап был доверен Матвею Елисееву, а финишером гонки в сборной будет Эдуард Латыпов.

Начало мужской эстафеты запланировано на 16:15 по московскому времени.

Напомним, в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе Матвей Елисеев занял четвертое место, а Александр Логинов — пятое.