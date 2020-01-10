Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на женскую эстафету, которая пройдет в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Гонка пройдет завтра, 11 января.

Старт-лист появился на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

На первом этапе выступит Кристина Резцова. Второй этап тренерский штаб доверил Анастасии Поршневой, заменившей в Оберхофе Екатерину Юрлову-Перхт. Третий этап пробежит Светлана Миронова. Финишером в эстафете поставили Ларису Куклину.

Неудачно выступившая в спринте Ирина Старых, попавшая в сборную через Кубок IBU, в состав на эстафету не попала.

Женская эстафета в Оберхофе стартует в 14:00 по московскому времени.