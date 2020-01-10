Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал принятие Госдумой РФ законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах.

Слова Мишина приводит портал «Матч ТВ». По словам Мишина, к достижениям цивилизованного человечества можно отнести и укрощение огня, и изобретение колеса, и появление электричества. «Я бы отнес к нему и то, как когда-то по одной из версий монахи придумали пиво. Это тоже замечательное изобретение», — отметил Мишин, добавив, что любое изобретение может убить при его неправильном использовании.

По словам Мишина, для клубов появление пива на футбольных стадионах станет возможностью для привлечения новых спонсоров, а люди получат способ сделать поход на матчи интереснее. «Хорошие стадионы после чемпионата мира в России у нас остались, а когда на них в 2018-м продавали пиво, это был только плюс», — сказал Мишин.

Напомним, законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах в России, Госдума приняла в первом чтении 13 декабря.