Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что полузащитник Дмитрий Тарасов отправится на зимние сборы вместе с командой.

Слова Слуцкого цитирует портал РИА Новости. По мнению тренера, у «Рубина» есть проблемы с позицией шестого номера в составе. Как считает Слуцкий, Дмитрий Тарасов на протяжении всей своей карьеры доказывал, что он является игроком высокого уровня.

«Да, есть вопросы по его состоянию здоровья, но мы хотим посмотреть и понять, в каком состоянии он находится», — заключил Слуцкий.

Напомним, Дмитрий Тарасов с июня 2019 года находится без клуба после окончания контракта с московским «Локомотивом». Долгое время он восстанавливался от травмы, а затем тренировался с московским «Динамо».