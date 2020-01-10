Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников сделал прогноз на матч Даниила Медведева и Новака Джоковича в рамках полуфинала командного турнира ATP Cup между Россией и Сербией.

«Матч Даниил Медведев — Новак Джокович если и не равный, то небольшое преимущество за сербским теннисистом, которое связано с опытом и классом», — сказал Кафельников, слова которого приводит портал «Матч ТВ». По словам эксперта, Джокович — лидер Сербии и к нему будет приковано особое внимание.

В то же время Кафельников обращает внимание, что матч продлится не пять сетов, а всего три. «В этом случае преимущество за теннисистом, который более силен и более квалифицирован. Трехсэтовый матч — это как спринт», — отметил эксперт.

Напомним, завтра, 11 января, в полуфинале ATP Cup в Брисбене Россия сыграет с Сербией. Новак Джокович выйдет на корт против Даниила Медведева, Душан Лайович сыграет с Кареном Хачановым, а в парном матче Хачанов и Медведев сыграют против Джоковича и Виктора Троицки.