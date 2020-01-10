Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился своим мнением по поводу нового нападающего клуба Ивана Игнатьева, который пополнил состав команды в зимнее трансферное окно.

Слова Слуцкого приводит портал «Спорт-Экспресс». По словам Слуцкого, Игнатьев является одним из самых талантливых игроков в России.

«В чем его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он проблемный игрок, значит вы знаете больше меня», — сказал Слуцкий журналистам, отметив, что Игнатьев много раз доказывал свой статус, в том числе, статистикой выступлений в «Краснодаре» и сборной.

«С его проблемностью я пока не сталкивался», — отметил Слуцкий, добавив, что когда это случится, тогда тренер и будет реагировать.

Напомним, Иван Игнатьев был продан «Краснодаром» в «Рубин» за 7 миллионов евро.