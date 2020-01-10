Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на «Арене-Мытищи» и завершилась со счетом 83:81 в пользу гостей.

В первой четверти «Зенит» обеспечил себе минимальное преимущество (16:15), которое во второй четверти потерял (22:20). В третьей четверти команда Джоана Плазы совершила рывок, обеспечив отрыв до 12 очков, а на заключительном отрезке матча пыталась этот отрыв не упустить. Химки смогли отыграть лишь 10 очков и победа досталась «Зениту».

В составе сине-бело-голубых самым результативным стал Уилл Томас, набравший 20 очков, еще 15 очков в копилку команду принес Остин Холлинс. В составе «Химок» 30 очков набрал Алексей Швед, Янис Тимма набрал 17 очков.

Эта победа стала для «Зенита» пятой в Евролиге, теперь у клуба 18 очков, однако то не помогло ему уйти с последнего места в турнирной таблице.