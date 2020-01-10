Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Слова Логинова приводит официальный сайт «Матч ТВ». Биатлонист выразил надежду, на то, что полностью выздоровел после этапа во французском Анси. «Если это и сказывается на физическом состоянии, то не сильно», — отметил Логинов.

Также спортсмен рассказал о повреждении инвентаря во время гонки. «Да, из-за проблем с трассой я повредил лыжи. Порядка двух или трёх царапин заметил», — сказал Логинов, отметив, что даже одной большой царапиной можно убить лыжи. Однако других вариантов у биатлонистов нет и приходится подстраиваться под условия.

Напомним, Александр Логинов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, допустив один промах на «стойке».