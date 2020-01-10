Петербургский «Зенит», наконец, снова победил в Евролиге, обыграв подмосковные «Химки», биатлонисты продолжают ползти по мокрой оберхофской трассе, а на юношеской Олимпиаде, наконец, стартовал турнир по фигурному катанию — и россияне там пока впереди планеты всей.

Эти и другие новости — в традиционной подборке от Nevasport:

«Зенит» обыграл «Химки», одержав пятую победу в Евролиге

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на «Арене-Мытищи» и завершилась со счетом 83:81 в пользу гостей (15:16, 22:20, 11:25, 33:22). В составе сине-бело-голубых самым результативным стал Уилл Томас, набравший 20 очков, еще 15 очков в копилку команду принес Остин Холлинс. В составе «Химок» 30 очков набрал Алексей Швед, Янис Тимма набрал 17 очков.

Елисеев и Логинов остановились в шаге от пьедестала в спринте в Оберхофе

В Оберхофе на четвертом этапе Кубка мира по биатлону прошел мужской спринт. Победу одержал французский биатлонист Мартен Фуркад, прошедший гонку без промахов. Второе место у еще одного француза Эмильена Жаклена, бронза у немца Йоханнеса Кюна. Матвей Елисеев прошел гонку без промахов, проиграв на финише 41,1 секунды и став четвертым. С одним промахом стал пятым Александр Логинов, его проигрыш — 47,8 секунда. Евгений Гараничев показал 28-й результат, с двумя промахами проиграв более двух минут. Эдуард Латыпов также сделал два промаха и стал 38-м. 51-е место у Никиты Поршнева с четырьмя промахами, 61-е — у Карима Халили.

Панфилова/Рылов выиграли короткую программу пар на юношеской Олимпиаде

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли короткую программу в рамках турнира на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Спортсмены набрали за выступление 71,74 балла. На втором месте пока идет еще одна российская пара — Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, с одним падением в программе они набрали 60,45 балла. Третьими после короткой программы идут фигуристы из Грузии Алина Бутаева/Лука Берулава с результатом в 59,14 балла.

Мозалев выиграл короткую программу на юношеской Олимпиаде, Самсонов — второй

На третьих юношеских Олимпийских играх в рамках турнира по фигурному катанию завершились выступления юношей в короткой программе. Победу в короткой программе одержал российский фигурист, призер серии Гран-при среди юниоров Андрей Мозалев. Судьи оценили прокат россиянина 79,72 балла. Даниил Самсонов упал в начале программы с тройного акселя и по итоговой сумме немного проиграл Мозалеву, набрав 76,62 балла. Третьим пока идет японец Юма Кагияма, его результат в короткой программе — 72,76 балла.

Рублев победил Кецмановича и вышел в финал турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича в полуфинальном матче турнира в Дохе категории АТР250 и стал первым финалистом турнира. Матч занял 54 минуты и завершился в двух сетах. Счет по партиям 6:1, 6:3 в пользу Рублева. В финале турнира Рублев сыграет против француза Корентена Муте.

Медведева приедет в Мексику с мастер-классом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева планирует провести мастер-класс в Мексике. Мероприятие будет проходить в период с 28 февраля по 1 марта 2020 года. Обычные участники смогут поучиться у Медведевой за 369 долларов за все дни мероприятия. Для тренеров стоимость будет ниже, она составит 100 долларов. За дополнительные 38 долларов все желающие смогут пообщаться с Медведевой и сделать памятное фото.