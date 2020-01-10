Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о том, где сейчас находится отцепленный от команды Дмитрий Малышко.

По словам Хованцева, которые прозвучали в видеоролике на ютуб-канале о биатлоне Александра Круглова, сейчас Дмитрий Малышко тренируется на Хмелевских озерах около Сочи.

«Я написал письмо членам Правления СБР, чтобы ему дали возможность выступить на Кубке IBU, а затем рассматривать его одним из кандидатов на чемпионат мира-2020», — сообщил Хованцев, отметив, что все зависит от решения Правления СБР.

Напомним, после трех этапов Кубка мира по биатлону в декабре Дмитрий Малышко был отправлен на Кубок России, однако отказался выступать на российских соревнованиях. На Кубке IBU спортсмену выступать не разрешили.