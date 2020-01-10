Стало известно, почему российский биатлонист Александр Логинов не примет участие в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Информацию сообщает телеканал «Матч ТВ». Как стало известно со слов старшего тренера мужской сборной России Сергея Белозерова, в спринтерской гонке в Оберхофе Александр Логинов споткнулся, когда перестраивался на трассе, и травмировал проблемный локоть. Именно этот локоть был воспален у биатлониста осенью, и из-за этого на подготовительных сборах спортсмен не мог работать в полную силу.

О пропуске эстафеты спортсмен попросил сам, поскольку не хотел усугублять проблему с рукой.

Напомним, в мужской эстафете выступят Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Начало гонки назначено на 16:15 по московскому времени.