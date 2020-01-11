В немецком Оберхофе на этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 11 января, состоится мужская эстафетная гонка.

Начало мужской эстафеты запланировано на 16:15 по московскому времени.

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов в гонке участия не примет. В спринтерской гонке биатлонист упал и травмировал проблемный локоть, поэтому было принято решение не рисковать его здоровьем.

На первом этапе побежит дебютант Кубка мира Карим Халили, он провел только одну гонку на таком уровне — спринт в Оберхофе. На втором этапе выступит Евгений Гараничев. Третий этап был доверен Матвею Елисееву, а финишером гонки в сборной будет Эдуард Латыпов.