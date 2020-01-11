Российский теннисист Карен Хачанов уступил Душану Лайовичу в первой игре матча Россия — Сербия в полуфинале командного турнира ATP Cup в Сиднее.

Встреча заняла 1 час и 50 минут и продлилась два сета. Счет по партиям — 7:5, 7:6, в концовке матча Хачанов уступил Лайовичу на тай-брейке со счетом 7:1. На счету российского теннисиста 9 эйсов, в то время, как Лайович всего раз за встречу подал навылет.

Сейчас в Сиднее продолжается вторая одиночная встреча матча Россия — Сербия, Даниил Медведев сражается против Новака Джоковича. В случае победы Медведева будет сыгран парный матч: Хачанов и Медведев выйдут на корт против Виктора Троицки и Новака Джоковича.

В другом полуфинале ATP Cup между собой сразятся сборные Австралии и Испании.