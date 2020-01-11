В немецком Оберхофе на четвертом этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 11 января, состоится женская эстафета.

Начало гонки назначено на 14:00 по московскому времени. Бесплатную прямую трансляцию гонки можно будет увидеть здесь:

На первом этапе выступит Кристина Резцова. Второй этап тренерский штаб доверил Анастасии Поршневой, заменившей в Оберхофе Екатерину Юрлову-Перхт. Третий этап пробежит Светлана Миронова. Финишером в эстафете поставили Ларису Куклину.

Отметим, в состав на женскую эстафету не попала Ирина Старых, она неудачно выступила в спринтерской гонке в Оберхофе и допустила четыре промаха на двух огневых рубежах.

Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе завершится завтра, 12 января, двумя гонками с общего старта.