Российский теннисист Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу во втором одиночном поединке матча Россия — Сербия в рамках полуфинала командного турнира ATP Cup.

Встреча продлилась 2 часа и 49 минут, победитель был определен в трех сетах. Счет по партиям 6:1, 5:7, 6:4 в пользу Джоковича. Оба теннисиста совершили по пять двойных ошибок, также на счету Медведева пять эйсов, Джокович всего четыре раза за матч подал навылет.

Ранее первый одиночный матч между Кареном Хачановым и Душаном Лайовичем завершился победой сербского теннисиста со счетом 7:5, 7:6. Таким образом, в финал ATP Cup прошла Сербия, победив Россию со счетом 2:0, парный матч для определения победителя не понадобился.

Второй финалист турнира определится в матче Австралия — Испания.