В немецком Оберхофе на этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 11 января, состоится мужская эстафетная гонка.

Старт эстафеты назначен на 16:15 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

На первом этапе побежит дебютант Кубка мира Карим Халили, он провел только одну гонку на уровне Кубка мира — спринт в Оберхофе. На втором этапе выступит Евгений Гараничев. Третий этап был доверен Матвею Елисееву, а финишером гонки в сборной будет Эдуард Латыпов.

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов в гонке участия не примет. В спринтерской гонке биатлонист упал и травмировал проблемный локоть, поэтому было принято решение не рисковать его здоровьем.