В швейцарской Лозанне сегодня, 11 января, состоится ритмический танец с участием российских спортсменов в рамках турнира по фигурному катанию на третьих юношеских Олимпийских играх.

Танцевальные дуэты выйдут на лёд в 15:30 по московскому времени. Россию будут представлять две пары — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.

Прямую трансляцию выступлений можно будет увидеть здесь:

Ранее на турнире по фигурному катанию на юношеской Олимпиаде свои короткие программы продемонстрировали юноши и спортивные пары, сегодня наступит черед девушек. В соревнованиях юношей пока лидирует россиянин Андрей Мозалев, Даниил Самсонов идет на второй строчке. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли короткую программу среди спортивных пар, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов идут вторыми.