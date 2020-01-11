Российский хоккеист Евгений Малкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Колорадо Эвеланш».

Игра «Питтсбурга» и «Колорадо» прошла в Денвере на арене «Пепси-центр» завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей площадки. Малкин стал автором шайбы в третьем периоде, а также поучаствовал в одной из результативных атак и сделал голевой пас на Брайана Раста. Эта голевая передача стала для игрока 640-й в рамках НХЛ (третий результат в истории «Питтсбурга»).

Помимо Малкина и Раста в основное время матча отличился Теодор Блюгерс, а в овертайме автором победной шайбы стал Джаред Макканн.

Игру Евгений Малкин завершил с показателем полезности «+2». Отметим, Евгений Малкин набирает очки во второй игре кряду.