На третьей зимней юношеской Олимпиаде в Лозанне продолжается турнир по фигурному катанию с участием российских фигуристов.

Сегодня, 11 января, состоится короткая программа девушек. Спортсменки выйдут на лёд в 18:10 по московскому времени.

Прямую трансляцию выступлений можно будет увидеть здесь:

Сборную России в женском турнире одиночниц представляют две спортсменки — Ксения Синицына и Анна Фролова. Их главной соперницей станет представительница Южной Кореи Ю Ён, владеющая тройным акселем. В нынешнем сезоне фигуристка выступала на взрослых этапах серии Гран-при.

Вчера, 10 января, свои короткие программы продемонстрировали спортивные пары и юноши. Победу в короткой программе пар одержали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, второе место пока у Дианы Мухаметзяновой и Ильи Миронова. Короткую программу юношей выиграл Андрей Мозалев, вторым идет Даниил Самсонов.