Сборная России по гандболу сегодня сыграет с командой Венгрии в матче первого тура чемпионата Европы среди мужских команд.

Игра пройдет в Швеции на стадионе «Мальмё Арена», ее начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет увидеть здесь:

Сборная России попала в группу Е, где, помимо Венгрии, её соперниками будут команды Исландии и Дании. С исландцами россияне сыграют в понедельник, 13 января, а с датчанами — в среду, 15 января.

Чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд проходит сразу в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции, его принимают шесть городов — Мальмё, Тронхейм, Вена, Грац, Гётеборг и Стокгольм. В соревнования впервые принимают участие 24 команды.

Сборная России по гандболу не выигрывала чемпионат Европы с 1996 года.