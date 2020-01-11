Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объяснил, почему был выбран такой состав на мужскую эстафету на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Один из пользователей спросил у Драчева под последним постом в «Инстаграме», почему Александра Логинова не включили в состав на эстафету. Глава СБР ответил фразой: «Проверка молодежи». Позже комментарий исчез со страницы Драчева.

Напомним, сборную России в эстафетной гонке представят дебютант Кубка мира Карим Халили, а также Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов, проводящий первый полноценный сезон в основной команде на Кубке мира.

Начало эстафеты назначено на 16:15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет увидеть здесь.