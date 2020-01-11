Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне. Спортсменка выиграла турнир WTA категории International, в финальном матче обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Встреча Александровой и Рыбакиной на центральном корте площадки «Лунган» продолжалась 1 час и 13 минут, заняв два сета. Счет по партиям 6:2, 6:4 в пользу россиянки. На счету Александровой три подачи навылет, а также две двойных ошибки. Её оппонентка Рыбакина совершила четыре эйса, но и ошибалась на подаче чаще — представительница Казахстана записала на счет четыре двойных ошибки.

В Шэньчжэне Александрова впервые стала победительницей соревнований WTA. Сейчас Екатерина Александрова является тридцать четвертой ракеткой мира и второй ракеткой России после Анастасии Павлюченковой.