Российские теннисисты Константин Кравчук и Теймураз Габашвили проиграли парную встречу в рамках матча Россия — Сербия в полуфинале командного турнира ATP Cup.

Никола Чачич и Виктор Троицки расправились с соперниками в двух сетах. Счет по партиям 6:4, 7:6 в пользу сербов. Второй сет завершился тай-брейком, который сербские теннисисты выиграли со счетом 9:7. Матч продолжался 1 час и 31 минуту.

Изначально в парном матче должны были играть Карен Хачанов и Даниил Медведев, однако после того, как игра перестала иметь значение для итогового результата, была произведена замена.

Таким образом, Россия со счетом 3:0 проиграла Сербии в полуфинале ATP Cup в Сиднее. Карен Хачанов в первой одиночной встрече проиграл Душану Лайовичу, а затем Новак Джокович в трех сетах обыграл Даниила Медведева.