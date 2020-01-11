Бывший испанский футболист и тренер Хави в ближайшее время может возглавить испанскую «Барселону». Информацию об этом сообщает испанское издание AS.

По информации прессы, руководство «Барселоны» уже проводило встречу с Хави, специалист склоняется к варианту с приходом в клуб по окончании сезона и не хотел бы начинать работу с командой прямо сейчас. В таком случае ему предложат соглашение на два года.

Нынешний наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет команду по окончании сезона вне зависимости от результатов, контракт с ним решено не продлевать.

Ранее сообщалось, что возможным наставником «Барселоны» является голландский специалист Рональд Куман: в его контракте в сборной Голландии есть пункт о том, что он может возглавить команду по окончании чемпионата Европы 2020 года.