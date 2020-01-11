Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

По словам Гараничева, которые цитирует «Матч ТВ», в Оберхофе ему бежалось намного лучше, чем на предыдущих этапах. На заключительном круге россиянину удалось догнать Бенедикта Долля и до финиша продержаться за ним.

«Я когда услышал, что проигрываю 14 секунд, немного удивился, потому что по ощущениям шел хорошо, а проигрыш был уже серьезный», — отметил Гараничев, добавив, что он не может понять, с чем связан такой отрыв. «Нахожусь для себя в хороших кондициях», – заключил Гараничев.

Напомним, Евгений Гараничев сегодня, 11 января, после продолжительного перерыва выступит в мужской эстафете. Начало гонки назначено на 16:15 мск.