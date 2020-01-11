Российский хоккеист Артемий Панарин поделился мнением по поводу финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею в Остраве между Россией и Канадой.

«Эмоции, которые захлестнули ребят во время матча? На самом деле, это наша проблема. Менталитет такой, выходим, как на войну, а потом страдаем от этого», — заявил в интервью порталу «Чемпионат» Панарин. По его мнению, на лед надо выходить играть в хоккей, а спортсменов настраивают, что надо народ крошить.

Панарин отметил, что за результат матча с канадцами обидно, поскольку команда была рядом с золотом, однако в тот момент все только начиналось.

«Сборная доказала, что двигается в правильном направлении», — заключил хоккеист.

Напомним, сборная России по хоккею со счетом 4:3 проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.