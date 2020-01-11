Телепремьера шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» состоится в воскресенье, 12 января, на Первом Канале.

Об этом в своем «Инстаграме» сообщила сама Татьяна Навка, выложив видеоанонс спектакля. Начало показа запланировано на 17:30 мск.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 11 Янв 2020 в 12:16 PST

Изначально телепремьера спектакля Татьяны Навки была назначена на среду, 8 января, сразу после окончания выступлений, однако затем ледовое шоу пропало из списка телепрограммы Первого канала.

Шоу Татьяны Навки проходило в Москве на арене «Мегаспорт» с 25 декабря по 7 января. Одну из главных ролей в постановке исполнила олимпийская чемпионка Алина Загитова, она была в спектакле принцессой Леей. 13 декабря Загитова сообщила о том, что приостанавливает карьеру, в том числе, чтобы сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.