Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал встречу против Даниила Медведева в рамках матча Россия — Сербия на командном турнире ATP Cup.

Слова Джоковича цитирует официальный сайт соревнований. Серб отметил, что матч был одновременно радостным и ужасным, битва велась как с физической стороны, так и с психологической. По мнению Джоковича, этот матч стал одним из самых выдающихся за последние несколько лет.

«Он показал, почему является одним из лучших игроков в мире, почему он в топ-5 рейтинга. Солидная игра на задней линии, отличная подача привели его туда, где он есть», — сказал Джокович о Медведеве, отметив, что россиянин заслуживает своего места в первой пятерке рейтинга.

Напомним, Даниил Медведев в трех сетах проиграл Новаку Джоковичу, и Россия вылетела с ATP Cup в полуфинале.