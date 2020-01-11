Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал о том, что он пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Нове-Место.

«Я маленько переболел, сегодня сделал первую тренировку», — рассказал лыжник о причинах своего отсутствия в видео в «Инстаграме». По словам лыжника, плюс в том, что он перезагрузился и отдохнул от лыж, а также проанализировал лыжную многодневку «Тур де Ски». Минус болезни в том, что он не сможет выступить в Нове-Место.

«Буду готовиться дальше к Оберстдорфу», – сказал Устюгов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m) 11 Янв 2020 в 12:25 PST

Напомним, в этом сезоне Сергей Устюгов занял итоговое второе место на «Тур де Ски», уступив лишь Александру Большунову. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место пройдет с 18 по 19 января.