Советский и российский борец классического стиля, депутат Государственной Думы Александр Карелин высказал свое мнение по поводу смешанных единоборств.

Слова Карелина приводит FightTime. «Это не спорт, а система проведения соревнований. Это смешанные единоборства: когда что-то с чем-то смешивают», — отметил специалист, добавив, что каждая из дисциплин — это отдельный вид спорта.

По мнению Карелина, ММА — это красиво упакованная система, которая имеет большую аудиторию. «Гладиаторские бои, это что, вид спорта? Это система проведения соревнований», — сказал борец, добавив, что у ММА-сообщества нет мысли о том, что это традиционный вид спорта, с которым все должны считаться.

«Задумайтесь, что такое клетка. Это история, которая не дает возможности выскочить и ударить судью, например», — сказал Карелин.

Напомним, Александр Карелин является трехкратным чемпионом Олимпийских игр — за СССР, за Объединенную команду и за Россию.