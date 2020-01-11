В немецком Оберхфе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону стартовала женская эстафетная гонка.

Прямую трансляцию эстафеты можно посмотреть здесь.

На первом этапе от сборной России выступает Кристина Резцова. Второй этап тренерский штаб доверил Анастасии Поршневой, она заменила на этапе в Оберхофе приболевшую Екатерину Юрлову-Перхт. Третий этап пробежит Светлана Миронова. Финишером в эстафете поставили Ларису Куклину.

В 16:15 по московскому времени начнется мужская эстафета. Руководство приняло решение поставить экспериментальный состав Карим Халили — Евгения Гараничев — Матвей Елисеев — Эдуард Латыпов. Александр Логинов не примет участия в гонке, поскольку вчера он травмировал проблемный локоть и решил не рисковать здоровьем.